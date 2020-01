El vóley de Alma Juniors comienza la pretemporada

Las distintas categorías inician los entrenamientos pensando en futuras competencias.

Tras el receso estival, el vóley de Alma Juniors retoma la actividad con el inicio de la pretemporada en las instalaciones del club, Alberdi 1850.

Los varones Sub 14, Sub 16 y Sub 18 empiezan entrenan a partir de esta semana los martes, miércoles y jueves de 10 a 12. Por su parte la novedosa Primera División de Caballeros comienza el 12 de febrero y practica lunes, miércoles y en lo posible también los viernes a las 21.

En tanto, las chicas inician el 3 de febrero. Las divisiones Sub 12 y Sub 14 entrenan lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 y las categorías Sub 16 y Sub 18 los mismos días desde las 9.

Asimismo, el mini-vóley comienza la actividad en marzo.

Las inscripciones o consultas para cualquiera de las disciplinas del Club Alma Juniors se pueden realizar en la secretaría de la institución en Alberdi 1850 o al teléfono 422634 de lunes a viernes de 16 a 20.