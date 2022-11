El viernes habrá partido de despedida para Germán Peirotti

El futbolista nacido en Sportivo del Norte de Esperanza y con paso por Unión de Santa Fe y otros clubes de la región, Germán Peirotti, dio detalles de lo que será su partido despedida, el próximo viernes desde las 20 en la sede del club, en calles Rivadavia y Alem. La entrada será un alimento no perecedero.

En diálogo con la CSC Radio, Peirotti reconoció estar “un poco ansioso porque el viernes 4 de noviembre será la despedida”. Comentó que “será un partido en el cual mis amigos de toda la vida me regalaron las camisetas con las que vamos a jugar, el club organizó una cena íntima para los amigos y familiares, por eso estoy muy contento con el reconocimiento”.

Sostuvo que “la idea es dar un lindo espectáculo, que vaya la gente y que uno sienta que es el último partido dentro de la cancha disfrutándolo de la mejor manera. La entrada es libre y gratuita, solamente hay que llevar un alimento no perecedero para donar a los comedores que lo necesitan, como una forma de colaborar con la gente que necesita una ayuda”.

“Uno fue feliz y es feliz adentro de la cancha y la mejor manera de despedirse es hacerlo en el club donde uno nació, en el club que me dio tanto y al que le di mucho también, y al que quiero mucho. Habrá jugadores de nivel profesional y de Liga Esperancina, la idea es juntar a los amigos que hice en esta carrera, para jugar dos tiempos de 30 minutos”, mencionó.

En cuanto a la decisión de dejar el fútbol, contó: “Después de estar parado dos años por la pandemia sentía que me faltaba algo y decidí que quería volver a jugar al fútbol. Volví al club primero para ver cómo reaccionaba el cuerpo porque después de estar parado dos años y ya teniendo 40 años, uno es consciente que puede haber lesiones o no responder como uno quiere. Terminé jugando y los resultados no nos ayudaron, fue un año muy complicado pero no lo sentí tanto porque para mí estar en la cancha era disfrutar cada momento, sean 10 minutos, un solo tiempo o el partido completo”.

“Pero llegó el momento de decir basta porque las piernas ya no me dan más, no tengo más ganas de ir al gimnasio y eso es fundamental, y la verdad que hoy prefiero salir de trabajar y estar con mi familia. Me va a doler, me va a costar, voy a hacer el duelo pero sé que di mucho, que el fútbol me dio mucho y que ya no teníamos más nada para darnos”, concluyó.