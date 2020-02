“El valor de la tasa municipal es exactamente el aprobado por el Concejo” explicó Luciano Rezzoagli

“Es claro que el aumento de lo que tenemos que pagar como tributo municipal es un tema siempre ríspido, a nadie le gusta pagar más y aunque cuando se lo piensa se entiende, no deja de generar sentimientos que muchos quieren aprovechar para generar malos entendidos basados en información falsa que perjudican las expectativas de los esperancinos. Para que esto no ocurra ni en este ni en cualquier otro tema, desde el Gobierno de la Ciudad se arbitran desde siempre todas las medidas para que los esperancinos obtengan novedades de calidad a través de información calificada, por eso recomendamos que para hacer cualquier tipo de indagación recomendamos seguir la voz oficial en los medios de comunicación, o los canales institucionales de información, a través de los equipos y vías municipales que están siempre atentos para disipar cualquier duda y no obtener información a través de redes sociales, ya que muchas veces el contenido dista mucho de la realidad” explicó Alfonso Gómez.

