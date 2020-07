El sur de Santa Fe cerró el trimestre con menos lluvias de los últimos cien años

“Desde el 1° de mayo no llueve de forma importante en Córdoba, pero peor es la situación de Santa Fe, donde por ejemplo, en Venado Tuerto el promedio pluvial de los últimos 106 años es de 96 mm, y en este 2020 tan solo se registró 2,7mm para el mismo período, y hay que retroceder a 1915 para encontrar un valor inferior, ya que en ese año no hubo lluvias en ese período”, indicó el relevamiento.

