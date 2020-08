El Socialismo le reclama a Perotti que ponga en marcha un plan de gobierno

Resultado de esta ausencia de planificación es el agravamiento de quema de pastizales en la zona del delta del Paraná, no solo frente a la ciudad de Rosario sino en una gran cantidad de puntos a lo largo de la extensa ribera santafesina. Apenas respuestas tardías e insuficientes, sin coordinación ni resultados. Es inexplicable que el gobernador no haya planteado aún la necesidad de tratar el tema en forma conjunta con su par de Entre Ríos y con el Poder Ejecutivo Nacional cuando es una situación que requiere a todas luces una respuesta y una solución que debe encararse en conjunto.

Pese al acompañamiento legislativo y a las instancias de diálogo político abiertas, las decisiones para hacer frente a las consecuencias ya generadas por la pandemia no llegan, no se están usando las herramientas para conseguir financiamiento, como tampoco se define una agenda de recuperación para la salida de la cuarentena, ni hay reacción para atender nuevas situaciones de crisis, desconociendo las propuestas formuladas como la convocatoria a un Consejo Económico y Social.