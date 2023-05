El SIES 107 sigue con inconvenientes por falta de profesionales médicos

El jefe del Servicio de Emergencias SIES 107, Hernán Reidel, brindó detalles del modo de trabajo actual en el sistema de urgencias médicas de la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Reidel comentó que “hay una situación complicada a nivel nacional con los profesionales médicos porque en muchas ciudades se da la misma situación porque hay escasez o son tan mal pagos en la parte pública que buscan trabajar en el sector privado”.

En relación a esto, indicó que en el 107 de Esperanza “domingos y lunes no hay profesional” aunque aclaró que “una de las profesionales tuvo familia y como es un reemplazo de reemplazo no se puede cubrir”. No obstante ello aclaró que “esta falta se suple con la guardia del SamCo, en ese sentido el hospital tiene buena predisposición y nos otorga un médico de guardia en caso de tener que salir con la ambulancia en un código rojo”.

Explicó que “hay que comprender que la guardia del SamCo también está saturada y no siempre se puede sacar al médico de guardia para el 107, entonces cuando yo les paso el cronograma de guardias donde no tengo médico, ellos refuerzan la guardia con otro profesional, y asimismo en el 107 reforzamos con dos enfermeros ese día que no hay médico”.

En cuanto a la infraestructura del servicio, recordó que “hace poco tiempo se reacomodó toda la posta, se hizo prácticamente nueva con las comodidades que se necesitan para estar 24 horas, con dormitorio nuevo con camas nuevas, un baño adecuado y bastante amplio, cocina y sala de estar todo nuevo”.

En relación con los móviles, indicó que “hay dos que están en buenas condiciones: una Peugeot Boxer 2017 y una ambulancia Mercedes Benz 2021 a la cual este miércoles se le hará el service cada 20.000 kilómetros por lo cual durante el día habrá una sola ambulancia en la ciudad, y esto también es un problema porque el service mecánico es bastante costoso y tiene que afrontarlo el SamCo y luego hacer el reclamo ante el Ministerio para que se le devuelva el dinero. Estamos hablando de 175.000 pesos”.

“Por eso siempre remarcamos que usemos los móviles con criterio porque el costo de mover una unidad es alto: el combustible, el profesional y el desgaste mismo del vehículo. El 107 fue creado como servicio para urgencias y emergencias, no para consultas domiciliarias, sino para ocasiones en que corre riesgo la vida”, aclaró.

Por otra parte, contó que “en Esperanza teníamos una Kangoo que en su momento había sido llevada a Franck, donde no la utilizaban y por eso en la pandemia la fui a buscar haciéndome cargo de la unidad y se le dio la utilidad de traslados de baja complejidad. Sucede que al no tener recurso humano, porque se cuenta solo con dos choferes por día, a veces dos enfermeros y un médico, no hay otro chofer para esa unidad”.

En total el SIES 107 cuenta hoy con 26 trabajadores brindando el servicio las 24 horas los 7 días de la semana.