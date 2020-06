El senador de General Obligado pide cerrar el límite con la provincia de Chaco

Si bien en ese lugar no pueden impedir el paso de personas provenientes del Chaco con destino a Villa Ocampo, portando el correspondiente certificado nacional para circular, se les solicitó a los jefes policiales que se les notifique que en caso de pretender continuar su viaje no se les permitirá ingresar a nuestra ciudad; en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Provincial 460/2020.

«El pedido es para impedir la circulación particular a la vecina provincia del Chaco, es decir si un comerciante minorista iba dos o tres veces a la semana a Resistencia para proveerse de mercadería, no lo haga más por el momento, como una medida provisoria, pero sí permitir la circulación de carga, necesarios para la provisión de alimento, trasporte de granos, permitiendo el abastecimiento de las provincias. Esto sería de manera transitoria y buscando así impedir la circulación del virus en la zona, en donde ya son siete los casos de Covid-19 positivo», manifestó Marcón al justificar su pedido.