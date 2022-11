El Senado santafesino dio sanción definitiva a la Ley de Presupuesto y Tributaria

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe dio sanción definitiva este martes por la tarde a los proyectos (con media sanción de Diputados) de Presupuesto 2023 y de ley tributaria.

Así, el gobierno de Omar Perotti ya cuenta con la estimación de gastos y recursos para el próximo ejercicio. Entre los principales cambios sobre el proyecto original de Presupuesto, se incorporó un crédito de $4.800 millones la partida para el Plan Incluir + Seguridad; se incluyó un crédito de $80 millones para convenios de salud de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez; incremento de cargos para cubrir pases a planta acordados en paritaria a personal que se encuentre contratado al 15 de diciembre de 2022.

Mientras que en la ley tributaria se incrementó el porcentaje coparticipable del impuesto Inmobiliario para municipios y comunas. En el proyecto que tenía media sanción del Senado la recaudación se dividía en partes iguales para municipios y comunas y la provincia. Ahora, los gobiernos locales se quedan con el 60% y la provincia con el 40%.

Otra de las modificaciones fue el incremento en los topes del régimen simplificado de Ingresos brutos, lo que había sido un reclamo de los sectores productivos. El presupuesto contempla erogaciones totales por $1.87 billones, superávit fiscal de $2.120 millones, crecimiento económico del 2% y una inflación del 60%.

Al hacer uso de la palabra, el senador del PJ, Alcides Calvo reconoció que le generó “tranquilidad y alegría” que un 29 de noviembre “se de sanción definitiva al presupuesto, el último de gestión”. Asimismo, el senador reconoció “el trabajo mancomunado, el diálogo y las negociaciones” entre el oficialismo y la oposición “haciendo cada uno sus aportes”.

Luego, el senador de la UCR, Felipe Michlig aseguró que “hubo responsabilidad social política” en la Legislatura y dijo no recordar cuándo fue la última vez que “antes de finalizar noviembre y en la última sesión, el Senado de sanción al presupuesto y la ley tributaria, dando las herramientas que necesita el Ejecutivo, dando previsibilidad y gobernabilidad”. Además, el senador por el departamento San Cristóbal aseguró que “a esta gestión de gobierno no le faltó acompañamiento legislativo. En todo caso, si hay resultados que no se ven o logros que no se consiguieron, hay que buscarlos en la deficiencia a la hora de gestionar o gobernar”.

“Esta gestión de gobierno ha sido la que más cantidad y montos de autorizaciones de endeudamiento tuvo en un solo período”, agregó.

