El sector productivo le pide a Meiners crear un Comité Económico y Social

Cumpliendo el manual kirchnerista el título de la comisión es para el bronce: «Cabildo Abierto». Está claro que nada que Meiners no quiera saldrá de allí. Una vez más sobrevuela la máxima del General Perón: «Si no querés hacer nada, arma una comisión».

Meiners se oponía a crearlo diciendo que era responsabilidad de la provincia hasta que Perotti y Sain dijeron que los municipios deben ser activos en la seguridad de cada comunidad. No tuvo otro remedio que armar una comisión de seguridad que no se reunió muchas veces porque el grupo ejecutivo es mínimo y lo integran el comisario retirado Fernández en representación de la intendenta, un representante policial y otro del ministerio de seguridad.