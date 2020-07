El sector empresario del turismo se movilizó por una Ley de Emergencia

María Cecilia de la Puente, también trabajadora autoconvocada, agregó: «También necesitamos a nivel provincial que se trabaje en conjunto con las demás provincias para la creación de corredores seguros, para que podamos trasladarnos de una a otra sin problemas, mas allá de saber si se van a hacer viajes dentro o fuera del país. Lo que buscamos es que dentro de Argentina podamos trabajar y buscamos que desde el gobierno provincial se elaboren los protocolos correspondientes para hacerlo, porque si vamos a abrir mañana no sabés cómo hacerlo porque no tenemos ninguna definición».

Por otro lado, en cuanto a reclamos dijeron: «A nosotros nos sirve tanto el turismo interno, regional, internacional o nacional ya que no todos hacemos el mismo trabajo, por eso lo que pedimos es hacerlo responsablemente pero sabiendo que tenemos una ley que no está prosperando y que tiene puntos que no nos favorecen, es por eso que pedimos poder debatir junto a los legisladores para poder elaborar algo que sea beneficioso para el sector».