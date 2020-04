El Sanatorio Esperanza comienza a efectuar estudios de patologías no Covid

El director del Sanatorio Esperanza, Esteban Fregona, brindó detalles de cómo será la atención y la concreción de estudios específicos, cirugías, internaciones y demás prácticas en pacientes con patologías no Covid.

En diálogo con la CSC Radio, Fregona destacó que “se va aprendiendo y copiando lo que se está haciendo en otros lugares y con esto del aplanamiento de la curva de infectados de Covid en el país gracias a la cuarentena, tenemos un cierto periodo más tranquilo pero las patologías preexistentes siguen apareciendo”.

Explicó que “por un periodo de tiempo hubo que cortar todo lo que fue la movilización de pacientes porque el virus se mueve con nosotros, y se frenador estudios, cirugías, internaciones y demás cuestiones, pero ahora que las cosas están más tranquilas se liberaron algunos sectores para realizar estudios para el resto de las patologías no Covid, aunque no hay que relajarse de manera completa”.

Aclaró que dichas prácticas “se harán tomando las medidas de prevención, otorgando turnos programados y más separados, con la desinfección correspondiente a cada servicio, y no se podrá hacer como era antes uno atrás del otro porque cada estudio lleva su preparación” y ejemplificó que “las mamografías se realizarán una vez a la semana, ecografías habrá de mañana y de tarde, rayos sigue y tomografías siguen funcionando”.

No obstante, indicó que “se pide encarecidamente a la gente que no se acerque al sanatorio sino que se comunique con los números de teléfono y Whatsapp para sacar turno, mandando la foto del pedido médico”. Agregó que “incluso los resultados se enviarán por mail, por Whatsapp o enviando el CD, para evitar la movilización de gente”.

El médico sostuvo que “la situación de pandemia continuará durante varios meses, pasando el invierno e incluso la primavera, y no se puede estar metiendo debajo de la alfombra el resto de las patologías porque eso sería contraproducente para la salud de los esperancinos”.

Por ello, puntualizó que “se están haciendo cirugías de urgencia, o que por la patología no pueden esperar, aunque se pide que sean población sana, que no tengan antecedentes de enfermedades concomitantes, que no tengan fiebre, que no hayan tenido contacto con otra gente”.

Como ejemplo, mencionó que “ya desde el sábado estarán preparados dos accesos al sanatorio: uno para febriles y cuadros respiratorios y otro para el resto de las patologías”.

El trabajo de la guardia

Fregona explicó que “por el momento se está trabajando con una guardia general, y cuando hay un caso sospechoso Covid se debe llamar al 107 y desde allí se los derivará para concurrir al SamCo local”.

Si se satura el SamCo, el sanatorio ya está preparado con un sector dividido para guardia e internación Covid y otro sector para ingreso y atención de patologías no Covid.

Teléfonos de contacto

Por último, informó que el teléfono del sanatorio es el 420035, el Whatsapp es el 3496-562119 y para ecografías los turnos se piden al número 427945.