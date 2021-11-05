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El sábado se viene la sexta fecha en La Masía

por hernan
La sexta fecha de la Liga La Masía se pondrá en marcha este sábado 6 de noviembre (si el clima lo permite).  Todo comenzará a las 14 horas y además te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones.

 

Así se jugará:

CANCHA 1
LOS VERDUGOS VS EL  BUEN PIQUE 14 HS
PANADERIA EL DELEITE VS METALURGICA FRANCK 15 HS
CAPRI SILLONES VS LOS DISTINGUIDOS 16 HS
TINCHO POR SIEMPRE VS V.H. MUEBLES 17 HS
CANCHA 2
PICO Y PALA VS BARRILETE COSMICO 14 HS
MARMOLERIA GRAN MAR VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS
TODO RAPIDO VS GOMERIA LAUTARO 16 HS
LOS RAMONES VS DESPENSA EL GALLO 17 HS
CANCHA 3
SMART SUPLEMENTOS VS LG SENIOR 14 HS
LOS OILEROS VS LAS COLONIAS 15 HS
TERCER TIEMPO VS LOS SIN SPONSORS 16 HS
EL REJUNTE DE FRANCK VS HALCONES 17 HS
CANCHA 4
LA VAGANCIA VS BARBERIA B&R FC 14 HS
PELIGRO DE GOL VS CAVOUR CITY 15 HS
LOS JAGUARES VS INTER DEL GORDO ALEGRE 16 HS
LA BANDA VS EGC CONSTRUCCIONES 17 HS
CANCHA 5
PELUQUERIA EL TIZI VS BIRRA F.C. 14 HS
ASTON BIRRA VS MAFALDA COPIAS 15 HS
PANADERIA BRISA VS NIUPI F.C. 16 HS
LA SCALONETA VS BECCHIO AUTOMOTORES 17 HS
CANCHA 6
BJ CONSTRUCCIONES VS DESPENSA LA LOLY 14 HS
GF SERVICIOS ELECTRICOS VS FERRO F.C. 15 HS
LAS TUNAS FC DESPENSA MILAGROS 16 HS
MYM CASA DE COMIDAS VS DELICIAS AL TOQUE 17 HS

POSICIONES

CATEGORÍA A

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