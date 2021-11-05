El sábado se viene la sexta fecha en La Masía

La sexta fecha de la Liga La Masía se pondrá en marcha este sábado 6 de noviembre (si el clima lo permite). Todo comenzará a las 14 horas y además te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones.
Así se jugará:
|CANCHA 1
|LOS VERDUGOS VS EL BUEN PIQUE
|14 HS
|PANADERIA EL DELEITE VS METALURGICA FRANCK
|15 HS
|CAPRI SILLONES VS LOS DISTINGUIDOS
|16 HS
|TINCHO POR SIEMPRE VS V.H. MUEBLES
|17 HS
|CANCHA 2
|PICO Y PALA VS BARRILETE COSMICO
|14 HS
|MARMOLERIA GRAN MAR VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL
|15 HS
|TODO RAPIDO VS GOMERIA LAUTARO
|16 HS
|LOS RAMONES VS DESPENSA EL GALLO
|17 HS
|CANCHA 3
|SMART SUPLEMENTOS VS LG SENIOR
|14 HS
|LOS OILEROS VS LAS COLONIAS
|15 HS
|TERCER TIEMPO VS LOS SIN SPONSORS
|16 HS
|EL REJUNTE DE FRANCK VS HALCONES
|17 HS
|CANCHA 4
|LA VAGANCIA VS BARBERIA B&R FC
|14 HS
|PELIGRO DE GOL VS CAVOUR CITY
|15 HS
|LOS JAGUARES VS INTER DEL GORDO ALEGRE
|16 HS
|LA BANDA VS EGC CONSTRUCCIONES
|17 HS
|CANCHA 5
|PELUQUERIA EL TIZI VS BIRRA F.C.
|14 HS
|ASTON BIRRA VS MAFALDA COPIAS
|15 HS
|PANADERIA BRISA VS NIUPI F.C.
|16 HS
|LA SCALONETA VS BECCHIO AUTOMOTORES
|17 HS
|CANCHA 6
|BJ CONSTRUCCIONES VS DESPENSA LA LOLY
|14 HS
|GF SERVICIOS ELECTRICOS VS FERRO F.C.
|15 HS
|LAS TUNAS FC DESPENSA MILAGROS
|16 HS
|MYM CASA DE COMIDAS VS DELICIAS AL TOQUE
|17 HS