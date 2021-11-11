El sábado se juega otra fecha en «La Masía»

Los sábados son de La Masía y éste finde se jugará las séptima fecha. La misma comenzará a las 14 horas y habrá 20 encuentros. Además te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones.
Así se jugará:
|CANCHA 1
|VH MUEBLES VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL
|14 HS
|MARMOLERIA GRAN MAR VS CAPRI SILLONES
|15 HS
|TINCHO POR SIEMPRE VS TODO RAPIDO
|16 HS
|LOS VERDUGOS VS GOMERIA LAUTARO
|17 HS
|CANCHA 2
|PICO Y PALA VS LG SENIOR
|14 HS
|LOS DISTINGUIDOS VS PANADERIA EL DELEITE
|15 HS
|EL BUEN PIQUE VS METALURGICA FRANCK
|16 HS
|BARILLETE COSMICO VS LOS JAGUARES
|17 HS
|CANCHA 3
|FERRO F.C. VS NIUPI F.C.
|14 HS
|LOS OILEROS VS LA BANDA FC
|15 HS
|LA SCALONETA VS TERCER TIEMPO
|16 HS
|GF SERVICIOS ELECTRICOS VS LOS SIN SPONSORS
|17 HS
|CANCHA 4
|DESPENSA MILAGROS VS ASTON BIRRA
|14 HS
|LAS COLONIAS VS INTER DEL GORDO ALEGRE
|15 HS
|LOS RAMONES VS EGC CONSTRUCCIONES
|16 HS
|PELUQUERIA EL TIZI VS MAFALDA COPIAS
|17 HS
|CANCHA 5
|BARBERIA B&R VS DESPENSA LA LOLY
|14 HS
|PANDERIA BRISA VS PELIGRO DE GOL
|15 HS
|CAVOUR CITY VS EL REJUNTE DE FRANCK
|16 HS
|BIRRA F.C. VS LA VAGANCIA
|17 HS