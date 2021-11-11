Inicio NoticiasDeportes El sábado se juega otra fecha en «La Masía»
DeportesFútbolNoticias

El sábado se juega otra fecha en «La Masía»

por hernan
Los sábados son de La Masía y éste finde se jugará las séptima fecha. La misma comenzará a las 14 horas y habrá 20 encuentros. Además te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones.

 

Así se jugará:

CANCHA 1
VH MUEBLES VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 14 HS
MARMOLERIA GRAN MAR VS CAPRI SILLONES 15 HS
TINCHO POR SIEMPRE VS TODO RAPIDO 16 HS
LOS VERDUGOS VS GOMERIA LAUTARO 17 HS
CANCHA 2
PICO Y PALA VS LG SENIOR 14 HS
LOS DISTINGUIDOS VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS
EL BUEN PIQUE VS METALURGICA FRANCK 16 HS
BARILLETE COSMICO VS LOS JAGUARES 17 HS
CANCHA 3
FERRO F.C. VS NIUPI F.C. 14 HS
LOS OILEROS VS LA BANDA FC 15 HS
LA SCALONETA VS TERCER TIEMPO 16 HS
GF SERVICIOS ELECTRICOS VS LOS SIN SPONSORS 17 HS
CANCHA 4
DESPENSA MILAGROS VS ASTON BIRRA 14 HS
LAS COLONIAS VS INTER DEL GORDO ALEGRE 15 HS
LOS RAMONES VS EGC CONSTRUCCIONES 16 HS
PELUQUERIA EL TIZI VS MAFALDA COPIAS 17 HS
CANCHA 5
BARBERIA B&R VS DESPENSA LA LOLY 14 HS
PANDERIA BRISA VS PELIGRO DE GOL 15 HS
CAVOUR CITY VS EL REJUNTE DE FRANCK 16 HS
BIRRA F.C. VS LA VAGANCIA 17 HS

 

POSICIONES

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

CATEGORÍA D

0
FacebookTwitterPinterestWhatsappTelegramEmail

Tambien le puede interesar

Juicio por Marcela Chiaro: “Fue todo un circo...

Pirola entregó aportes a clubes deportivos de Esperanza

Unión de Santa Fe le arrebató a Almagro...

Anunciaron el llamado a licitación para la obra...

Liga 7: se completaron los seis encuentros suspendidos

La Escuela Granja inscribe para interinatos y suplencias

Clara García: “Para ser senador por Santa Fe...

Cuatro esperancinos con gran performance completaron el Half...

Nueva campaña publicitaria de Milkaut y el pueblo...

Miércoles con cuatro contagios covid en Las Colonias

Dejar comentario

Guardar mi nombre, email y sitioweb en este navegador para la proxima vez que comente.