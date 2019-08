El rugby y el hockey se adueñan del polideportivo de Alma Juniors

La jornada se inicia con un encuentro de Escuelitas de rugby con más de 600 chicos de toda la región. Además se juega una nueva fecha en el Juveniles Dos Orillas y por el TRL la Primera División recibe a Cha Roga de Santo Tomé. En hockey por una nueva fecha del Nivelatorio, Alma Juniors recibe a La Salle.

El polideportivo de Avenida Argentina se prepara para una especial jornada cargada de actividad con una multitud de deportistas que colmarán las instalaciones desde la mañana y durante todo el sábado.

Rugby

La actividad se iniciará desde temprano con un encuentro de Escuelitas de rugby con clubes que llegarán desde toda la región para participar sumando unos 600 chicos que estarán disfrutando del día en las canchas especialmente preparadas para disfrutar al aire libre del deporte, amistades y recreación.

Por su parte se estará jugando una nueva fecha del Torneo Juveniles Dos Orillas. Por la décima fecha Alma Juniors recibe a Ateneo Inmaculada con partidos en canchas simultáneas. Jugarán desde las 12 en M15, M16 y M17 y desde las 13:30 en M19.

El final de la jornada para el rugby en Alma Juniors será con el Reclasificatorio del Torneo Regional del Litoral cuando Alma Juniors en sus categorías superiores reciba la visita de Cha Roga de Santo Tomé. A las 12 se enfrentarán en Reserva y desde las 13:45 en Primera División. Los partidos se adelantan debido al encuentro de Los Pumas – Sudáfrica por la última fecha del Rugby Championship en Salta.

Hockey

Se juega en el sintético de Avenida Argentina la tercera fecha del Torneo Nivelatorio organizado por la Asociación Santafesina de Hockey y las categorías de Alma Juniors reciben la visita de La Salle Jobson de Santa Fe.

La actividad se inicia a las 09 con Sub 14 y continúa con Sub 16 desde las 10, 11:15 Sub 12, 12:15 Infantiles, 13:30 Sub 18, a las 15 Reserva y 16:30 Primera División.