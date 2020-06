El rugby santafesino podría reanudarse con un torneo Dos Orillas a partir de agosto

Los dirigentes confiaron que se terminó con las presentaciones así que lo que sigue es la autorización municipal y provincial, para que la Unión Argentina de Rugby considere la posibilidad de volver al club. Ese protocolo es para la vuelta a la actividad física, es decir la preparación individual del jugador. No hay ninguna posibilidad de contacto. De hecho, el rugby como deporte no está permitido practicarlo por un decreto presidencial. Solamente se tiene permitido la autorización para hacer la preparación física de los jugadores, que es lo que se llama una pretemporada.

La incertidumbre que tienen los presidentes de los clubes es la que tiene todo el rugby de Santa Fe. Es la misma que tiene todo el país, y pasa por tres ejes. La primera, volver al club, y esa es la preocupación de todos, ya que la ansiedad está ganando cada vez más terreno. Se está cerca de volver, ya que por estos días se están presentando los protocolos, todas las documentaciones y organizaciones. El otro eje es el económico, ya que los clubes subsisten de la cuota societaria, del aporte de los socios, por lo tanto no tener actividad significa no contar con ingresos, y se convierte en un problema importante. El tercer asunto es la competencia, ya que a medida que va pasando los días, se consumen los meses, y preocupa que se puede brindar de competencia en tan poco tiempo.