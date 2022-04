El rugby de Alma Juniors jugó en Esperanza y Rafaela

En nuestra ciudad los juveniles debutaron en el Torneo Dos Orillas mientras que las categorías superiores viajaron a la «perla del Oeste» para disputar una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral.

Este sábado las categorías superiores del Club Atlético Alma Juniors visitaron a CRAR de Rafaela por la segunda fecha de la segunda división del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Paraná y Rosario.

En primera los rafaelinos ganaron 28 a 14, en reserva CRAR se impuso por 28 a 7 y en prereserva venció Alma Juniors 38 a 17.

En esta segunda fecha también se jugaron los siguientes partidos: Tilcara de Paraná 16 – Universitario de Santa Fe 12; La Salle 7 – Logaritmo 42 y Jockey de Venado Tuerto 24 – Los Caranchos 23.

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto y Logaritmo 9; Los Caranchos 6; CRAR y Tilcara 4; Universitario de Santa Fe 1; La Salle 0.

Próxima fecha (3ª, 9/4): Los Caranchos vs. Tilcara; Jockey de Venado Tuerto vs. La Salle; Universitario de Santa Fe vs. CRAR y Alma Juniors vs. Logaritmo.

Juveniles de Alma Juniors debutaron en el Torneo Dos Orillas frente a CAE

Este sábado los equipos del Club Atlético Alma Juniors debutaron en el Torneo Dos Orillas organizado en conjunto por las uniones de rugby de Santa Fe y Paraná.

Por la primera fecha, los esperancinos recibieron en el Polideportivo al Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná en el Polideportivo de Avenida Argentina.

En cuanto a la competencia, la visita se impuso en M15 por 85 a 0, en M16 venció 53 a 8, en M17 ganó 80 a 7 y en M19 lo hizo por 50 a 5.

Cabe destacar que antes de cada uno de los partidos se realizó un minuto de silencio para conmemorar los 40 años de los héroes de la guerra de Malvinas.