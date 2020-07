El regreso a las aulas será en las localidades donde no hay circulación del virus

«La vuelta a las clases no significará dejar de lado todo lo que se ha avanzado en la educación a distancia. En algunos lugares sigue teniendo particular relevancia la tele y la radio», finalizó el especialista investigador del Conicet y asesor del gobierno nacional en Primera Mañana.

«La fecha no es parte del protocolo y también es sanitaria, hubo países que abrieron las escuelas y después volvieron a cerrar. La vuelta a las aulas no será uniforme en Agosto, el ministro Trotta habilitaría por municipios que no tienen circulación del virus, estando atento a la evolución de la situación», expresó.

«Uno de los criterios es el distanciamiento obligatorio y se ofrecen recomendaciones de cómo hacerlo, cómo disponer los bancos de otra manera, que los chicos vayan un día sí y un día no, o una semana sí y una semana no. Estas recomendaciones van a ser adoptadas por las provincias como le sean más adecuadas», sostuvo más adelante.