El “Pulga” Rodríguez le dedicó un gol al esperancino fallecido Omar Meynet

Las redes sociales llegaron al fútbol hace rato y lo hicieron para quedarse. Y la historia viral de este fin de semana lo demuestra. Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez recibió un mensaje privado por Instagram por parte de Camila Bertotti, una hincha de Colón, que le pedía que le dedique un gol a su abuelo recientemente fallecido.

El «abuelo Kuki», es nada más y nada menos que el esperancino Omar Meynet quien murió el pasado 7 de marzo y que fuera miembro fundador del Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe, un apasionado de la astronomía y el clima. Tal es así que fue un gran colaborador de los medios de comunicación de la ciudad de Esperanza durante muchos años, y todas las mañanas salía en cada una de las radios de la ciudad brindando la información climática, fase de lunas y datos estadísticos de lluvias.

“Pulgaaaa, falleció mi abuelo, fanático de Colón y de vos. Mañana haces un gol, dedícaselo”, rezó el escrito de la fanática del Sabalero a través de Instagram. Y la acción del delantero no tardaría en llegar demasiado, más allá de responderle por la misma vía.

En el partido de este fin de semana, el diez del Sabalero convirtió y cumplió su promesa en la victoria del conjunto de Santa Fe por 2-0 ante Estudiantes en La Plata.

Después del gesto en la cancha, el jugador y la joven pudieron dialogar en TCySports. Primero, el ex jugador de Atlético Tucumán expresó: “El día jueves estábamos comiendo con mi mujer, mis hijos y mi hermano, y conocí al tío de Camila. Me contó el mal momento que estaban pasando y que su sobrina me iba a escribir”. Y completó la historia: “Me escribió y yo le contesté que lo sentía mucho y que si hacía un gol se lo iba a dedicar mirando al cielo. Por suerte se dio, y en el medio del festejo me acordé y señalé para arriba. Ojalá que a la familia le haya venido bien este festejo, y que estén un poco mejor”.

Luego, se sumó Camila, quien se mostró muy agradecida con el atacante: “Hola, Pulga!”, comenzó exaltada para luego continuar: “No tengo palabras de agradecimiento para vos, siento una emoción gigante, yo y toda mi familia. Sos de otro planeta Pulga, con los goles que hacés, la humildad que tenés y lo que hiciste por mi abuelo. Yo sé que él está feliz y te lo agradece un montón”, dijo la joven esperancina, quien no pudo contener el llanto al hablar con su ídolo y el de su abuelo.

Posteriormente, Rodríguez ensayó unas emotivas palabras para la chica y toda su familia: “Yo lo único que pido es que estén bien y que traten de disfrutar lo que pasó el domingo. Uno se tiene que quedar con los mejores recuerdos de los seres que queremos, hay que recordarlos de esa forma para que puedan estar tranquilos y descansar en paz”. Mientras que la fanática devolvió: “Sé que no hay consuelo para tanto dolor que sentimos, pero estas cosas, como la que hiciste vos, nos llenan el alma y nos hacen bien a todos. Lo recordamos feliz”.

Pero la charla no quedó ahí: “Espero que traten de pasar este momento tan malo lo más rápido posible, y nosotros desde el plantel vamos a hacer todo lo posible para seguir regalando alegrías”, soltó el Pulga y Camila retrucó: “Ojalá que así sea, así el abuelo desde arriba los puede ver campeón”.

