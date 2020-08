El Presidente anunció que algunas zonas del país volverán a Fase 1

El mandatario nacional aseguró que así fue acordado con los gobernadores, a raíz de la evolución de los contagios de coronavirus. «El problema ya no es el AMBA, se ha diseminado en todo el país», dijo el jefe de Estado desde la Eesidencia de Olivos y agregó: «Hace muchos meses la Argentina se olvidó de la cuarentena: si no, salgan a la calle y vean».

