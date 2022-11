El Presidente Alberto Fernández estuvo junto a Evo Morales en Santa Fe

El Presidente Alberto Fernández visitó este viernes la ciudad de Santa Fe y se abrazó con Evo Morales. Fue en el marco de la V edición de la Feria del Libro Nacional y Popular que se desarrolla en la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram).

El encuentro se produjo en el mismo día en que la vicepresidenta rompió el silencio en un acto masivo realizado en la Unión Obrera Metalúrgica.

Previo al viaje a la capital santafesina, el jefe de Estado entregó viviendas junto al ministro Santiago Maggiotti y al intendente Fernando Gray, en la localidad bonaerense de Monte Grande.

Morales, que se encuentra desde el miércoles en esta capital, dijo estar “muy contento en Santa Fe, muy conocida por la agricultura y ganadería”.

Y añadió: “Somos países con la misma historia, enfrentando problemas. Viví 11 meses en Argentina. Tengo mucha deuda con este país, somos muy solidarios y nos complementamos”, dijo en reconocimiento al asilo político otorgado por el gobierno de Alberto Fernández luego del golpe de Estado sufrido por Morales.

Con entrada libre y gratuita, la Feria del Libro Nacional y Popular en Santa Fe comenzó este jueves y se extenderá hasta el domingo 6 de noviembre. En el evento se podrá disfrutar de charlas con destacadas personalidades de la cultura y la política local, nacional e internacional, una amplia oferta editorial, paneles temáticos, paseo de artistas, shows en vivo y servicio de bar en un patio de encuentro.

Durante su estadía en Santa Fe, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) estuvo acompañado por el diputado santafesino Leandro Busatto. Su visita, se da en el marco de la proyección del documental «La vuelta de Evo».

Consultado por diario Uno acerca del reciente triunfo de Lula Da Silva en Brasil, señaló: “No quise molestar al hermano Lula, pero me comuniqué con su personal de campaña. Cuando yo era candidato por primera vez Lula me ayudó bastante. Para ser dirigente sindical hice talleres, pero para ser Presidente no hay talleres ni seminarios. Ahí estaban Lula, Kirchner, Cristina, Hugo Chávez, Fidel, que fueron quienes me ayudaron”.

Agregó que el triunfo de Lula “da mucha esperanza en Sudamérica” y que “sería importante que organismos internacionales y gobierno democráticos, ya sean de izquierda o de derecha, defiendan los resultados de las elecciones, que es la voluntad soberana del pueblo que elige”.

Respecto del ex mandatario cubano, Morales lo recordó con una anécdota: “Aún era joven cuando estaba con Fidel en un evento internacional en La Habana. Fidel empezó a hablar a las 17 y habló hasta medianoche. Luego fuimos a comer, y Fidel hablaba que la revolución era salud y educación. Yo me preguntaba “¿A qué hora me va a hablar de las balas y armas para hacer la revolución?”. Eran las 5 de la mañana, debía irme y le pregunto dónde compro las armas y las balas para la revolución en Bolivia. Y me dijo: ‘No. Ahora la revolución se hace con la conciencia del pueblo y con votos, no con armas’”.