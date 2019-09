El Partido Socialista se solidariza con la Escuela 644

Desde el Partido Socialista de Esperanza queremos solidarizarnos con la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 644 “Gregoria Matorras” en su reclamo por la paralización de las obras de ampliación de su edificio escolar, como vecinos de esta ciudad y padres de alumnos que asisten a sus aulas, vemos los pesares e inconvenientes diarios que sufren alumnos y docentes en su esfuerzo de realizar la tarea educativa lo mejor que se pueda. La ciudadanía tiene todo el derecho a estar decepcionada, ya que se promete en campaña que se va a apostar por un país con generación de empleo legítimo para lo cual se van a necesitar mano especializada que egresen de sus escuelas técnicas y en la práctica se termina beneficiando a los capitales especulativos y la timba financiera. Cómo socialistas creemos en la educación pública de calidad y que «caer en la escuela pública» no sea una tragedia, sino que brinde a nuestros jóvenes las mejores oportunidades. Entendemos que desde el Ministerio de Educación de la Provincia se hicieron todos los trámites administrativos necesarios y se está a la espera de que el INET, que es el organismo del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación que financia la obra, asigne los recursos para la re-licitacion. Esperemos que, a pesar de la crisis, no solo se ponga el ojo en lo urgente, sino también en lo importante, ya que sin educación no hay futuro.

