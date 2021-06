El Padre Tadeo reclamó presencialidad y advirtió: “Preocupa la salud mental de los niños”  

El representante legal y rector del Colegio San José de Esperanza, padre Tadeo Giza, manifestó su preocupación por los alumnos ante la suspensión de las actividades presenciales en el marco de la pandemia y explicó las acciones de la institución para reclamar a las autoridades el retorno de las clases presenciales.

En diálogo con la CSC Radio, Giza explicó que “ya hace un año y medio que arrastramos una situación muy complicada y por eso desde el equipo de gestión pensamos qué hacer, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados o tomando una actitud de indiferencia”. “Sé que hay papás que se autoconvocan pero el Colegio también tiene que pronunciarse, por eso antes de hacer otra carta a una instancia superior nos pareció muy importante respetar a la autoridad local, en este caso la intendente Ana Meiners, y elevarle nuestra inquietud, nuestro reclamo para que ella pueda gestionarla luego a instancias superiores”, indicó.

Al respecto, sostuvo: “Esencialmente nos preocupa mucho la situación de los niños porque la política educativa en primer lugar debe centrarse en el alumno. El alumno es el eje central de la educación, en su aprendizaje, inquietudes, intereses, y si no se centra en el alumno no es una política educativa; pasa a ser una política sindical, social, de empleo, pero no educativa”.

En ese marco, apunto que “se hizo una carta porque hay muchos datos preocupantes; por ejemplo que apuntamos a la virtualidad pero según los datos del Observatorio Argentinos por la Educación nos dice que apenas el 20% de alumnos se conecta vía Zoom, con lo cual la disparidad y la desigualdad son enormes”.

“Además en este momento casi un 16% de menores que no van a la escuela trabaja; lo que más me preocupa que son casi un millón y medio de jóvenes que ya están fuera del sistema educativo. Y además el vínculo pedagógico no es el mismo; los alumnos ya están hartos de ver las pantallas porque la virtualidad como tal no responde a lo que debe ser la educación que hace a muchas dimensiones de la persona humana, no es solo la parte cognitiva, es también emocional, efectiva, relacional, la convivencia, la inteligencia de las relaciones interpersonales”, advirtió.

En contraposición, comentó que “el alumno viene al Colegio feliz, las semanas que hubo clases fueron maravillosas porque el alumno quiere compartir la vida, ver a sus compañeros, y es muy importante la socialización” y reiteró que “el Colegio está muy preocupado por la salud mental de los niños, que están muy tristes, muy desmotivados”.

“Por eso creo que en este escenario tan complicado debemos apuntar a la presencialidad, con las medidas del protocolo, en el Colegio los alumnos no se contagian, y por eso tomamos esta actitud, un poco profética y decidida pensando en los alumnos”, concluyó el sacerdote.