El Padre Axel fue declarado Santafesino Ilustre

El Concejo Municipal de Santa Fe le entregó un reconocimiento al Padre Axel Hernán Arguinchona por “su destacable trayectoria y labor social”.

La mayoría de los santafesinos conoce al Padre Axel: tanto por su presencia en distintos barrios de la ciudad, que se tradujo en tareas e iniciativas concretas en beneficio de la comunidad, como por su aporte a la construcción de una sociedad más unida e integrada. Por estos y otros tantos motivos, el presidente del Concejo Municipal, Leandro González, propuso declarar al Padre Axel como “Santafesino Ilustre”.

En el acto de entrega de este reconocimiento, celebrado este jueves en el recinto de sesiones, González afirmó que “como santafesinos, es un orgullo poder reconocer hoy como Santafesino Ilustre al Padre Axel. Si bien el Concejo tiene un rol principal, que es legislar, también debemos reconocer y destacar a personas que dedican su vida a hacer una ciudad mejor. Desde todos los bloques políticos coincidimos en que la figura del Padre Axel representa valores y formas de hacer que merecían ser destacados y reconocidos”.

El Padre Axel recordó y agradeció, en primer lugar, a su familia y a todos los concejales por la declaración. Remarcó que “este reconocimiento no es solo hacia mi persona sino también a miles de personas que todos los días, desde el anonimato, lo simple y lo sencillo, trabajan por una Santa Fe mejor”. También hizo referencia a “la difícil situación que están sufriendo muchos vecinos y vecinas de la ciudad” y a la “pobreza estructural que tenemos que combatir, tanto desde la función pública como desde la sociedad, porque nadie es tan rico como para no necesitar de los demás, ni nadie es tan pobre que no tenga algo para compartir”.

“Soñemos con una Santa Fe en la que podamos tener una unidad plena. Si perseveramos en el buen obrar, con constancia, amabilidad, solidaridad, desde la cercanía y dándole una mano al que sufre, va a ser posible” afirmó y remarcó “la importancia de hacerlo siempre en comunidad”.

Estuvieron presentes los concejales Laura Mondino, Luciana Ceresola, Carlos Suárez, Inés Larriera, Paco Garibaldi, Laura Spina, Guillermo Jerez, Jorgelina Mudallel, Lucas Simoniello, Mercedes Benedetti, Valeria López Delzar y Sebastián Mastropaolo. Además, mediante plataforma online participaron en el reconocimiento el Presidente de la Asociación Dirigentes de Empresas, Benito Correnti; el presidente de la DAIA filial Santa Fe Horacio Roitman, el presidente del Consejo de Pastores de Santa Fe Miguel Mathey, y representantes de la Mesa de Diálogo Interreligioso.

Trayectoria y trabajo social

Axel cumplió funciones como representante legal de algunas instituciones educativas; particularmente hizo un gran aporte en la Escuela “Nuestra Señora de Itatí”, donde fundó el comedor y gestionó la compra de un terreno a pocos metros de la escuela donde finalmente se construyó la extensión de la primaria. Además, fue el fundador del Jardín de Infantes “San José”, el que posteriormente tendría aulas radiales en Varadero Sarsotti.

Hacia fines de la década del noventa, su labor se trasladó al B° Santa Rosa de Lima, donde fundó, gestionó y coordinó el hogar de ancianos “San Joaquín”; la “Casita de los chicos” donde se dictan talleres de formación y se generan espacios recreativos, culturales y deportivos orientado a los/as más jóvenes; el comedor “Cristo Rey” para adultos mayores; y un centro comunitario de formación. Cabe destacar, además, el importantísimo rol que cumplió durante la inundación que golpeó a nuestra ciudad en el año 2003, sirviendo a toda la comunidad desde la logística y desde el acompañamiento espiritual.

En el año 2018, luego de haber estado en Esperanza durante tres años, se estableció en el B° San Agustín. Allí inició la construcción de la Casa de Encuentro “Madre Teresa de Calcuta” -que consta, entre otras instalaciones, de un comedor, una copa de leche y un salón de Cáritas- y participó en la organización, junto con otros grupos de la sociedad civil y vecinas/os del barrio, de la construcción de dos aulas y un comedor en la Escuela Primaria N° 1415 “Santa Mónica”.

Telefe Santa Fe