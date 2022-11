El nivel primario de Santa Fe también terminará las clases el 23 de diciembre

A cuentagotas, el Ministerio de Educación provincial está enviando las comunicaciones formales para el cierre del ciclo lectivo 2022. El pasado viernes 11 envió la cuestionada Circular N°4 para la educación secundaria, el miércoles de esta semana hizo lo propio con los jardines de infantes y, en el día de la fecha, le llegó el turno al nivel primario. En este último caso, también informa que todos los chicos irán “a clases” hasta el 23 de diciembre, tanto los que aprobaron como aquellos con trayectorias de baja intensidad.

A diferencia de los niveles secundario e inicial, en este caso no fue por medio de una circular, sino a través de una normativa de mayor rango: una Resolución de la propia ministra de Educación, Adriana Cantero, que lleva el N°2402 y que aprueba los “tránsitos evaluativos integrales para los años 2020, 2021 y 2022 tanto del nivel inicial como primario”. Luego, en sendos anexos, los titulares de cada nivel informan cómo será el cronograma de cierre y la evaluación de los chicos.

Cabe destacar que una Resolución tiene mayor peso normativo que una Circular que es meramente informativa. Esta fue una de las críticas que hizo el gremio Sadop cuando pidió la nulidad de la Circular 4, fundamentada en que ninguna circular puede estar por encima de normas superiores como resoluciones y decretos.

La principal indicación tiene que ver con el cierre del ciclo lectivo el 23 de diciembre, “en función de los acuerdos paritarios”, según consigna el Anexo II de la resolución que lleva la firma del subsecretario de Educación Primaria, Ubaldo López. Y esto abarca tanto a los alumnos con trayectorias sostenidas, es decir los que aprobaron contenidos y que deberán seguir concurriendo a clases (sic) hasta ese día, como a aquellos de trayectorias “intermitentes” y de “baja intensidad”.

Algunos directores de escuela dejaron entrever que se complicará tener en un mismo grado a los chicos que ya promocionaron, con aquellos a quienes hay que atender más de cerca con actividades de acompañamiento.

“Acostumbrarse” a las clases a finales de diciembre

Para los chicos que necesiten “instancias de intensificación”, se estipula que deberán retomar desde el 6 de febrero de 2023 y hasta el 28 de diciembre de 2023 inclusive, con actividades de acompañamiento. Por lo cual esa fecha ya anticipa un calendario extendido también para el próximo ciclo lectivo.

“Tendremos que acostumbrarnos a estar en la escuela hasta entrado diciembre”, había advertido Cantero en una entrevista con El Litoral. Además de que pidió “desdramatizar” la discusión pública sobre la extensión del ciclo lectivo, agregó que “esta será una constante durante los próximos años”.

Por otro lado, los fundamentos de la resolución consideran a la “evaluación” de los alumnos como “parte de la construcción del nuevo conocimiento que sitúa y hace dialógico el encuentro de los alumnos con sus aprendizajes, y hasta tanto éste forme parte del Régimen de Trayectoria Única Obligatoria, deben habilitarse modelizaciones transitivas que sean parte de la cultura pedagógica para la acreditación de contenidos con competencias resolutivas en el mismo ambiente institucional”.

“Con respecto a las libretas de calificaciones para las y los estudiantes de 1° a 6° se utilizarán notas conceptuales y para las y los estudiantes de 7° grado se utilizará una nota numérica”, añade el Anexo II.

Actos de colación

En cuanto al cronograma, se pone fecha a los actos de colación, entrega de informe y libretas, los cuales se realizarán a partir del 19 de diciembre. Aclara que “excepcionalmente, con expresa autorización de la supervisión, los actos de colación podrán realizarse en la semana del 12 al 16 de diciembre”.

Es que a esta altura del año, las escuelas primarias ya les pusieron fechas a los actos de colación de 7° grado, por lo cual deberán solicitar expresa autorización si los mismos son con anterioridad al 19 de diciembre, siempre y cuando “la agenda de actividades sociales y la articulación con los otros niveles no permita hacerlo en la semana siguiente”.

También estipula la realización del censo escolar, que los docentes llevan a cabo todos los años para recabar datos que brinden un informe de las niñas y niños en edad de escolarización. Además, se pide invitar a los chicos a los espacios culturales y/o recreativos del dispositivo “Verano Activo” durante el mes de enero de 2023.

Monólogo

Docentes por la Educación, una agrupación de educadores autoconvocados con sede en Rosario, envió un comunicado con 12 preguntas a la ministra de Educación provincial, al tiempo que rechazó “el monólogo disfrazado de diálogo” que propone.

“En los últimos días, de forma sumamente tardía (como es costumbre en esta gestión y presumiblemente a raíz de la rebelión generalizada de la comunidad educativa) la ministra de Educación, Adriana Cantero, sostuvo unas mal llamadas Mesas de Diálogo con directivos de la provincia”, indican.

Y consideran que en estas mesas “no se le otorgó la palabra a ningún directivo; solo hablaron la ministra y las autoridades que la acompañaban durante alrededor de tres horas, en un monólogo que no tuvo en cuenta el respeto por el tiempo de los directivos, que a esta altura del año suelen estar muy atareados. Solo se permitió que los directivos escribieran preguntas hacia el final, de manera sintética y sin posibilidad de explayarse, contextualizar o explicarse. La ministra no respondió todas las preguntas, sino que eligió aquellas que quiso responder, según su propio criterio y conveniencia. Y no hubo posibilidad de repreguntar”.

Por esto, Docentes por la Educación piden que el diálogo sea “previo a las reformas” y plantean un cuestionario con 12 preguntas que la funcionaria tendría que contestar, con temas de todo tipo que abarcan desde la Circular 4 hasta la eliminación de la repitencia.