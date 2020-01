El Municipio de San Carlos comienza a construir 5 nuevas viviendas

Al respecto, el Intendente Juan José Placenzotti manifestó: “Aquí estamos para cumplir con el compromiso asumido, en tiempo y forma, volviendo a manifestar aquello de que la palabra empeñada es palabra que se respeta. Luego de 8 años en los que no se construyó una sola vivienda, y continuando con la firme decisión de la Gestión que me precedió, que otorgó al concepto de HÁBITAT su verdadero significado y valor meritorio, reafirmamos una vez más que, con la misma responsabilidad, y SIEMPRE CON HECHOS, seguiremos construyendo el futuro de nuestra ciudad.”

You may also like