El montañista Juan Pablo Sarjanovich brindará una charla en el Salón Blanco

En su CV se destacan, entre otros, los siguientes logros: 20 expediciones en alta montaña, logrando ascensiones al Aconcagua, Ojos del Salado, etc. Tres expediciones por Sudamérica en la región de los Andes Chilenos (Atacama), Cordillera Real de Bolivia, Volcanes de Arequipa y Cordillera Blanca de Perú, Volcanes de Ecuador, Sierra Nevada del Cocuy en Colombia, etc. Ascensiones en Italia (Mont Blanc), España (Picos de Europa) y Francia (M. del Mont Blanc).

You may also like