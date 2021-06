El ministro Sukerman descartó que exista un vacunatorio vip en Santa Fe pero admitió errores

El ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Sukerman, concurrió este lunes a la Cámara de Diputados de Santa Fe para brindar información sobre el plan de vacunación contra covid. Reconoció que hubo errores pero enfatizó que todos los funcionarios que se vieron involucrados en irregularidades fueron separados de sus cargos.

En las primeras tres horas de su exposición, el funcionario hizo un balance positivo del desarrollo del plan de vacunación en la provincia, reconoció que pudieron existir irregularidades pero descartó de plano que los inconvenientes hayan sido sistemáticos y descartó la existencia de «vacunatorios vip» en Santa Fe.

Además, destacó la decisión tomada por el gobernador Perotti quien resolvió que los funcionarios reciban la vacuna cuando les corresponda por turno y por edad. “Todos los funcionarios, incluso el gobernador, se vacunan cuando les llegue el turno, salvo la ministra Martorano, por su rol al frente de la cartera sanitaria en medio de una pandemia”, dijo Sukerman quien resaltó que “el propio gobernador fue víctima de una difamación y tuvo que ir a la justicia porque habían dicho que él y su familia se habían vacunado”.

Asimismo, Sukerman resaltó que “estamos orgullosos de nuestra campaña de vacunación, y no solamente la campaña sino también los testeos, la infraestructura sanatorial y hospitalaria que se pudo generar”. El titular de la cartera política reconoció que pueden existir inconvenientes aislados.

“No significa que no pueda haber errores, filtraciones o personas que quieran saltearse. Quiero dejar claro que no hay una decisión política. En la provincia de Santa Fe no hay vacunatorios VIP pero puede haber situaciones aisladas”, dijo Sukerman.

El titular de la cartera política del gobierno reconoció que, en el proceso de inoculación, hubo un antes y un después de implementación del sistema de turnos. “Hubo diferentes momentos dentro del plan de vacunación. Una cosa fue antes del turnado y otra cosa después. Quizás haya habido errores también después del turnado, pero se acomodó la situación”, dijo y añadió que “ante cada situación que no correspondía, el gobierno actuó, y se iniciaron sumarios, Fiscalía está investigando”.

Sobre las irregularidades denunciadas en Santa Fe, Sukerman admitió que “seguramente debe haber habido errores, somos receptivos de cualquier denuncia y prueba” pero destacó que todos los funcionarios que se vieron involucrados en irregularidades fueron separados de sus cargos. “Así va a ser el accionar de la provincia ante cada situación anómala que pueda aparecer”, resaltó.

“De ninguna manera podemos aceptar que en la provincia de Santa Fe haya vacunatorios VIP. Hubo personas que tuvieron actitudes repudiables que se saltearon la fila o que declararon comorbilidades que no son. Vamos a actuar con todo el rigor de la ley”, enfatizó el ministro.

No tenemos nada que esconder. Estamos llevando adelante la campaña de vacunación más grande de la historia con más de 1 millón de vacunas aplicadas e incluso avanzamos en negociaciones para adquirir más dosis. Vacuna que llega, vacuna que se aplica. — Roberto Sukerman (@robertosukerman) June 14, 2021

Respecto de lo ocurrido en la ciudad de Reconquista, donde se habrían vacunado personas que no correspondía, Sukerman señaló “por decisión del gobernador, se separó del cargo al director del hospital. Pero se fue más allá, porque había personas del consejo de administración también involucrados y se los separó. Se puso un interventor para normalizar la situación y las actuaciones se tramitan ante fiscalía de Estado”.

Por otro lado, el ministro de Gobierno explicó las irregularidades detectadas en la órbita del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Al respecto, Sukerman dijo que hubo una confusión debido a que personal de Cultura sigue anotada como personal del Ministerio de Educación. “Es ahí donde se produjo el error, se detectó y se corrigió. Hay personal que figura como docente y en realidad pertenecían a Cultura”, dijo.

Luego, sobre las denuncias en Granadero Baigorria, el funcionario dijo que, según el informe del Ministerio de Salud, se inició un sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos en fiscalía de Estado. “Se está llevando adelante una investigación de lo que pasó en Granadero. Hay diferentes versiones, entrecruzamientos e internas”, dijo y añadió que “hubo manifestaciones en contra de la persona que hizo la denuncia”.

Al mismo tiempo, se preguntó: “Si se sabía de mucho antes de las irregularidades, ¿por qué denunció recién en mayo?” Al ser consultado sobre la cantidad de denuncias por irregularidades, Sukerman reconoció que las hubo en Suardi, San Vicente, Reconquista, Granadero Baigorria y Rosario.

Sukerman destacó que “nosotros también queremos saber qué pasó con el robo de 100 vacunas en Rosario”. El autor de la iniciativa que citó a Sukerman, el diputado socialista Joaquín Blanco preguntó al ministro por quejas de disparidad en la distribución de vacunas en la provincia de Santa Fe.

Al respecto, Sukerman ratificó que “no hay ninguna situación antojadiza. Ningún funcionario anda repartiendo vacunas” y agregó que “hay un informe mes por mes departamento por departamento de cómo fueron llegando las vacunas y cómo se fue vacunando. No se ha discriminado absolutamente a ninguna población”.