El Ministro de Seguridad habló en Rosario de la avioneta encontrada en Naré

Por su parte, Sain explicó: «Hicimos algo que ya habíamos hecho en otra ocasión aquí que es pasar trazas a la avioneta, la detección de trazas es un sistema por el cual aunque no haya sustancia dentro de la avioneta, las partículas que quedan residuales de la sustancia que portó la avioneta son detectadas por esas tecnologías, y da positivo cocaína, no marihuana. Con lo cual, evidentemente, empieza a consolidarse la idea de una organización importante de narcotráfico que opera en la ciudad de Santa Fe».

