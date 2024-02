El ministro de Obras Públicas recorrió la obra del Correo en Esperanza

Lisandro Enrico no pudo precisar cuando será inaugurada y planteó los temas que faltan resolver. El funcionario provincial dijo que la prioridad es hacer transitable las rutas provinciales y gestionar similar responsabilidad nacional. El intendente confirmó la distribución de espacios en el edificio.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, recorrió la obra de refuncionalización y puesta en valor del edificio del Correo de Esperanza y en ese marco habló de la situación en la provincia donde hay innumerables obras paralizadas aunque consideró que “lo más urgente es la reparación de rutas”. El intendente Rodrigo Müller brindó detalles de las dependencias que lo ocuparán, una vez inaugurado.

Ante los medios esperancinos presentes, Enrico sostuvo que “la obra del Correo está prácticamente terminada, faltan detalles para incorporar un cable del sistema eléctrico y quiero agradecer la presencia de la empresa contratista Pilatti y la idea es darle el impulso que falta para que cuanto antes pueda abrirse”. Puntualizó que “lo que falta es un detalle con el sistema eléctrico y una impermeabilización de la loza, y estaríamos ya listos para entregarla, porque estamos con un 96% de la obra”.

Respecto de los fondos necesarios para terminar, dijo que “los recursos económicos están complicados en todos lados, el Ministerio de Obras Pública viene en todos lados mal, de a poco vamos reactivando obras pero lo vamos a cubrir con fondos propios de la provincia”.

Agregó que en materia presupuestaria a nivel nacional “se están realizando las gestiones, la mano viene complicada; estamos por primera vez ante un gobierno nacional que tiene un concepto de no hacer obra pública que es lo que nos han planteado; tenemos muchas dificultades en las rutas las rutas nacionales que atraviesan la provincia son 19 totalizando una traza de 2.800 kilómetros y no tenemos todavía designado al director de Vialidad Nacional lo cual es un problema enorme”.

Recordó que “se viene una cosecha récord, afluencia de camiones a los puertos donde ocho provincias vuelcan su producción a los puertos santafesinos, más de dos millones de camiones se movilizaron en esta cosecha; desde la provincia estamos manteniendo las rutas provinciales, en la medida de lo posible activando algunas reparaciones pero necesitamos que la Nación también colabore, le estamos entregando desde la provincia 500 toneladas de asfalto para que reparen sus pozos, pero el contexto de cómo hemos recibido la red vial santafesina es la que la gente puede ver cuando circula por las rutas”.

Consultado por la obra de Ruta Segura en las rutas 70 y 6, el funcionario sostuvo que “se está avanzando lentamente con las obras de gran magnitud como la de ruta 70, surgen otras necesidades como las rutas 6, la 10, la 67-S, la 36-S que llegan a pequeñas localidades” y reiteró que “el momento para hacer obra pública es complejo primero porque los fondos cayeron muchísimo pero también para las empresas poder tener materiales para cumplir con una obra pública”.

Puntualizó que “recibimos de la gestión anterior demoras de los certificados de pago del mes de julio, hoy estamos pagando noviembre y la semana que viene se comienzan a pagar certificados de diciembre, estamos pagando la fórmula de reajuste para que sea lo más actual posible teniendo en cuenta que hay una inflación del 20% por mes”.

En relación con las obras de jardines, aclaró que “son obras nacionales, que al asumir eran 289 entre rutas, jardines, viviendas, acueductos, gasoductos, ampliación de plantas potabilizadoras, soluciones habitacionales y la mayoría –por no decir todas- quedaron paradas, y a eso la respuesta del secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovini, es que las obras que estaban en marcha se van a continuar, no así las que estaban en proyecto”.

No obstante reiteró que “lo más urgente hoy es la reparación de rutas porque la red vial santafesina está en pésimo estado por falta de mantenimiento, por un desprecio muy grande hacia la gente que han tenido por no querer mantener las rutas como se merecen, tuvimos un gestión provincial que durante cuatro años no ha tapado juntas, ni un mínimo mantenimiento”.

Enrico estuvo acompañado por la diputada Jimena Senn, los concejales que responden a la actual gestión y todo el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio. Durante su visita a Esperanza, el funcionario de Maximiliano Pullaro también se reunió con jefes comunales de Las Colonias.

Müller dio detalles de la futura ocupación del Correo

Por su parte, el intendente Müller indicó que la obra “nos permite también refuncionalizar el espacio municipal, en planta baja estaría orientado principalmente a la prestación del servicio del Correo que hoy alquila un local pequeño y de este modo vendría a su espacio natural, del cual originariamente es propietario, hoy es propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que cedió por 99 años este espacio a la Municipalidad de Esperanza, y también en planta baja también estaría la prestación del servicio de ANSES y de PAMI.

Desde el Concejo se va a ocupar el primer piso, y arriba vendrían espacios del Ministerio de Trabajo y alguna otra dependencia a determinar.

En cuanto a la organización, apuntó que “ya hubo reuniones previas para la coordinación, se armará una especie de consorcio, un reglamento de trabajo que compartirá los gastos de uso común, igualmente la empresa ya deja todo preinstalado en materia de fibra óptica y demás, pero luego lo otro se va a armonizar el trabajo entre las diferentes dependencias