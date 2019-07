El miércoles se juntan los gremios y el gobierno por los 3.000 contratados

Los gremios de la paritaria central fueron convocados a una reunión de la comisión técnica el próximo miércoles 24 de julio, a las 15, en la Secretaría de Recursos Humanos y la Función Pública, en Casa de Gobierno.

Tanto ATE como UPCN vienen reclamando desde hace meses el pase a planta permanente de trabajadoras y trabajadores contratados y que en su mayoría su vínculo laboral con el Estado finaliza en diciembre de este año.

“El principal punto tiene que ver el pase a planta permanente de trabajadoras y trabajadores contratados en el Estado provincial”, le dijo a UNO Santa Fe el secretario Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Fe, Marcelo Delfor y especificó: “En nuestro sector son alrededor de 1.500 personas y estimamos que hay una cifra similar de profesionales de la salud“.

Los que corresponden a la Administración Central están en su mayoría en el Ministerio de Salud, en Cultura y en Vivienda y Urbanismo. Mientras que casi todos los profesionales que están con contrato corresponden al área de Salud.

Si bien el reclamo se viene realizando desde hace tiempo, la resolución del conflicto se debe encarar en un momento de transición entre dos gobiernos. A diferencia de lo que sucedió las últimas dos veces (donde se sucedieron gobiernos del Frente Progresista), este año la complejidad es que no solo cambia el gobierno, si no también, el color político que tendrá la gestión que asuma el próximo 10 de diciembre con Omar Perotti a la cabeza.

Al ser consultado al respecto, Delfor dijo que la situación de los contratados “la tiene que resolver la actual gestión porque el Estado tiene continuidad” en el tiempo. “La mayoría de estos contratos se terminan en diciembre y la próxima gestión se va a encontrar con servicios del Estado que no se van a poder prestar si no se renuevan esos contratos”.

“Lo que nosotros estamos planteando –aclaró– es que se regularice esta situación y pasen a planta permanente. Por eso el pedido de reunión al gobernador que hicimos el jueves. Los compañeros y compañeras contratadas están cumpliendo tareas normales igual que cualquier trabajador de planta permanente. Son los que sostienen el servicio en distintos sectores”.

Por otra parte, Delfor remarcó que el Estado provincial, en relación a planta permanente, tiene menos personal que cuatro años atrás. “Hay alrededor de 4.000 vacantes en la provincia que son producto de las jubilaciones que no fueron cubriéndose”, explicó.

Luego argumentó: “Hace un año y medio cuando se firmó el pacto fiscal se incluyó ahí un compromiso de no incrementar la planta permanente. Pero acá no se trata de incrementar, si no de financiar los cargos para que estos cargos vacantes que ya los vienen ocupando en su función los compañeros contratados. No estamos planteando convocar a ingreso (de personal), si no regularizar una situación y que no es la del personal político. Los asistentes técnicos se van el 10 de diciembre con los funcionarios del Poder Ejecutivo”.

“Estas son personas –continuó– que están cumpliendo funciones esenciales, similar o igual al personal de planta pero con la tercera parte del sueldo, sin la posibilidad de enfermarse y faltar, de no tener licencia, no tener un aporte jubilatorio”.

En tanto, al ser consultado sobre si fueron llamados por algún allegado a la gestión que va a asumir el 10 de diciembre, Delfor dijo: “No, pero si la comisión de transición requiere alguna información de parte nuestra, por supuesto que estaremos dispuestos a brindársela. Igualmente por la cercanía política que muchos de nosotros tenemos con el próximo gobierno hay conocimiento de que esta situación es necesario regularizarla”.

Acerca de si puede haber alguna revisión de la cláusula gatillo para actualizar sueldos por inflación, el gremialista expresó: “No hay convocatoria para hablar del tema salarial. La cláusula gatillo sigue tal cual, no hay modificaciones y no creo que eso vaya a pasar en lo que queda de esta gestión”.