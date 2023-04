El miércoles se juega la última fecha del nocturno en La City

Llega a su definición el torneo «Furor Indumentaria» en el Complejo La City. En la misma ya se coronó campeón Expreso Carena en la «A» y resta definir la «B» y la «C». Además ya se encuentran abiertas las inscripciones para el nuevo torneo que comienza en pocos días. Así se juegan los partidos para las definiciones: A NIGHT TEAM PRO VS LA BANDA DE FRANCK 8:00 PM CANCHA 4

TALLER INTEGRAL VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 7

LA ESCARAPELA VS FERRO F.C. 9:00 PM CANCHA 4

PARIS SAN FERNÉ VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 5

HULK GYM VS PALO CRUZ 10:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

LA PERRADA F.C. VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 5

MANOS DE TIJERA VS SUPER MAYO 9:00 PM CANCHA 2

KINESIO CENTER VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 3

GUSMA S.A. VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1

CAPRI SILLONES VS PANADERÍA BRISA 9:00 PM CANCHA 8

C NIGHT

EL 69 VS ALVI PROYECTO 8:00 PM CANCHA 1

ZINGUERIA OGGIER VS GYE S.R.L. 8:00 PM CANCHA 2

AGENCIA LA GANADORA VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 3

DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 7

MI ABUELA MARTA VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 8

POSICIONES A NIGHT