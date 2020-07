El LTCE reinició clases de tenis en su Escuelita “Guillermo Vilas”

Es el Prof. Fabián Plantón quien está a cargo de las tareas, espera poder sumar a dos referentes más, como la pilarense Azul Malatini (Sub 16) y el rafaelino Federico Zeiter (Sub 18), cuando se pueda habilitar el transporte, para poder viajar a las instalaciones del LTCE.

Cuatro son los que están practicando: Giuliano Furlotti y Bernardo Gay en Sub 16; Elián Vener en Sub 18 y Francisco Gay con intenciones de poder encarar Circuitos Profesionales.