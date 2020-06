El LTCE reinicia su actividad de tenis bajo protocolo y con turnos

El Lawn Tennis Club Esperancino reanuda este martes 9 de junio sus actividades tenísticas, luego de lo fuera acordado por el Gobierno Provincial, al rehabilitar unas cuantas actividades y disciplinas deportivas.

Tras lo acordado finamente con la Municipalidad de Esperanza, quedaron definidos todos los detalles del Protocolo a seguir y se acordó un Procedimiento para solicitar turnos.

Está acordado que sólo se permitirá la modalidad en formato de single. Hay que utilizar un máximo de 6 pelotas preferentemente nuevas o en su defecto, previamente desinfectadas. Cada jugador tocará con sus manos únicamente las tres pelotas identificadas con su marca propia. El ingreso a la cancha deberá realizarse de a un jugador por vez manteniendo el distanciamiento correspondiente, cada jugador deberá ubicarse en extremos opuestos de la cancha para dejar sus pertenencias. Se recomienda realizar peloteos desde fondo de cancha, evitando aproximarse a la red y evitar cambios de lado.

CIRCUITO OBLIGATORIO DE INGRESO AL LTCE

El único ingreso al LTCE será por entrada principal, de Saavedra 2440. En el acceso, deberá presentar la Declaración Jurada de Salud. Esta Declaración se podrá presentar en formato físico (papel) o en formato electrónico a través del celular (se pueden utilizar 2 Aplicaciones: Coronavirus Santa Fe o Cuidar). Sin presentar la DDJJ no podrá ingresar a las Instalaciones. Se tomará la temperatura a cada persona que ingrese. En aquellas mediciones que marquen 37,5º o más, no se permitirá el ingreso al Club. Deberá pasar por una estación de desinfección sanitaria obligatoria. Luego podrá ingresar a las canchas.

Está prohibido circular por el Club antes o después de la práctica de tenis.

Hay recomendaciones a tener en cuenta: llegar al Club vestido para jugar y con raquetas en mano; ingresar con toallas y pelotas dentro de una bolsa de nylon; no se podrá ingresar con bolsos y/o raqueteros; y no se podrán utilizar vestuarios ni duchas, solo sanitarios.

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE TURNOS

Para poder solicitar turnos en el LTCE es requisito contar con la cuota societaria y el abono de socio tenista al día.

Requisito de edad para poder jugar: a partir de los 16 años.

Los turnos se solicitarán en forma telefónica al número 3496 – 461718 (Prof. Fabián Plantón), vía Whatsapp, en los horarios de 9 a 19, de lunes a sábados.

Los horarios disponibles para turnos serán de 9,30 a 20,30 (último turno de 19,30 a 20,20) de lunes a sábados. La duración de cada turno será de 50 minutos.

Los turnos deberán solicitarse, como mínimo, 3 horas antes del horario del turno solicitado. No se otorgarán turnos para más de 3 días posteriores al día vigente. No se podrá tener vigente más de una solicitud de turno a la vez. Cuando se utiliza el turno solicitado, se puede volver a pedir otro turno. Se penalizara a aquel socio que no asista al turno solicitado sin cancelarlo previamente con un margen de tiempo razonable.

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN

Se persistirá con algunas medidas a tener en cuenta: mantener la distancia social estipulada utilizando barbijo previa y posteriormente a la práctica deportiva. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de jugar y evite tocarse la cara mientras juega. Cubrirse cuando tose y/o estornuda. Usar pañuelos desechables. No compartir efectos personales: botella de agua (traiga su propia botella llena), toallas, etc. Limpiar todo su equipo de tenis cuando sea posible, inicio, durante y final de la práctica con desinfectante o alcohol en gel, las raquetas y todo el resto de su equipo de juego. No usar muñequeras.

PADDLE PERO SOLO SINGLE

El LTCE comunica que también se rehabilitó el paddle pero solo en single, algo que no es natural para la disciplina. Pero de igual manera se puede utilizar la cancha para entrenamiento, siguiendo el Protocolo.