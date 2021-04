El Lawn Tennis Club vuelve a los torneos abiertos

Con ocho tenistas inscriptos el Lawn Tennis Club Esperancino volverá este fin de semana a tener competencias en los llamados Torneos Abiertos. Seis varones se presentarán en el certamen de Sastre y María Juana, y dos niñas lo harán en Rosario.

El 2do. Torneo Abierto, o lo que anteriormente se llamada Nacional Grado 3, se disputará el fin de semana en el Club Brown de San Vicente, utilizándose las instalaciones de Atlético Sastre y Atlético María Juana, como subsede.

En San Vicente se presentarán los Sub 9 Varones, “A” y “B”; Sub 10 Varones “A” y “B”; y Sub 10 Damas “A”. Por falta de inscriptos no se jugará en Sub 8 y Sub 10 Damas “B”.

En Sastre lo harán las categorías Sub 14 Damas y Varones y Sub 16, también tanto femenina como masculina. A María Juana se trasladarán las divisiones Sub 12 Varones y Mujeres, y los Sub 18 Caballeros.

Habiendo cumplido una muy buena pretemporada, por el LTCE participarán: en Sub 12, Matías Portmann, Andrés Zuber y Santiago Novaira; en Sub 16, Bernardo Gay; y en Sub 18, Mateo Bernardi y Simón Lottersberger.

LAS AUCE A ROSARIO

Para disputar un nuevo Torneo de la Federación Santafesina, viajarán a Rosario, las primas Auce, Malena y Juliana.

En la “Chicago argentina”, donde hay una mayor cantidad de jugadoras, las referentes del tenis esperancino tienen competencia, en un nuevo Abierto, o ex Nacional Grado 3. En la categoría Sub 16 Damas, las esperancinas arrancan muy bien preclasificadas, ya que Malena es la N° 2 y Juliana es la N° 4 del cuadro principal, que cuenta con 16 tenistas.

El certamen tendrá como escenarios en Rosario a estas entidades: Jockey Club Rosario, Approach, Top Spin y Palos Verdes.