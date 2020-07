El juez rechazó el pedido de prisión domiciliaria del doble femicida Noroña

El juez agrega que “el peticionante no alcanza a demostrar un supuesto de riesgo que no pueda ser atendido dentro de la competencia y obligación es cargo del Servicio Penitenciario, agregandose a ello la situación de la ciudad de Santa Fe en relación al covid 19 con nulo o escaso número de infectados”.

En este sentido, Pegassano analiza que no existen garantías de que en el lugar donde se dispondría la prisión domiciliaria de Noroña se cumpla el protocolo de aislamiento, como así tampoco se puede saber si las personas que allí residen no hayan padecido o padezcan el virus.

En su resolución, Pegassano destaca que el nombrado artículo 10 del Código Penal en su inc.1 dispone la posibilidad de morigerar la detención de los internos “cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia”, cuestión que no se aplica en el caso de Noroña. “Nótese que su enfermedad es padecida por el interno hace años recibiendo el tratamiento adecuado”, es decir, Noroña no presenta un agravamiento en su estado de salud que justifique el arresto domiciliario, “cuando el penal según se informa adoptó las medidas correspondientes que la pandemia requiere”, destaca el juez.

Jorge Pegassano no hizo lugar a la pretensión de la defensa del hombre condenado por asesinar a su ex pareja y un amigo en su casa de Esperanza en 2011 y seguirá cumpliendo la condena en el penal.