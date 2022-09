El jueves 8 se cierra la primera fecha del nocturno en La City

El cierre de la primera fecha del torneo nocturno «Seven Audiovisual» se disputará el jueves 8 de septiembre. Habrá 14 encuentros y todo comenzará a las 20 horas.

Todos los resultados y lo que resta:

FIXTURE A NIGHT

8 SEPTIEMBRE, 2022 APUKA TUR VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 3

8 SEPTIEMBRE, 2022 LA ESCARAPELA VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 5

8 SEPTIEMBRE, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS CAPRI SILLONES 10:00 PM CANCHA 3

FIXTURE B NIGHT

8 SEPTIEMBRE, 2022 CERVEZA A. AMADEUSS VS TEAM PRO 8:00 PM CANCHA 4

8 SEPTIEMBRE, 2022 FERRO F.C. VS PARIS SAN FERNÉ 9:00 PM CANCHA 4

8 SEPTIEMBRE, 2022 SUPER MAYO VS LIRICO 10:00 PM CANCHA 4

FIXTURE C NIGHT

8 SEPTIEMBRE, 2022 ROUND UP F.C. VS GUSMA S.A. 8:00 PM CANCHA 1

8 SEPTIEMBRE, 2022 DEMONTE ARQUITECTURA VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 3

8 SEPTIEMBRE, 2022 BARRANCA VS KINESIO CENTER 9:00 PM CANCHA 1

8 SEPTIEMBRE, 2022 INDIRECTO F.C. VS LA PERRADA F.C. 10:00 PM CANCHA 1

FIXTURE D NIGHT

8 SEPTIEMBRE, 2022 ZINGUERIA OGGIER VS EL 69 8:00 PM CANCHA 5

FIXTURE E NIGHT

8 SEPTIEMBRE, 2022 FIMACO VS TIENDA MURAT 8:00 PM CANCHA 6

8 SEPTIEMBRE, 2022 LA LOLY VS HUGES F.C. 9:00 PM CANCHA 6

8 SEPTIEMBRE, 2022 MI ABUELA MARTA VS SACACHISPAS 10:00 PM CANCHA 5