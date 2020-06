El Jefe de Policía de la Provincia visitó la ciudad de Esperanza

El Sistema Tetra es la red destinada a asegurar las comunicaciones críticas, red usada por los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en nuestro país que pronto comenzará a utilizar la Unidad Regional XI de Las Colonias. Al respecto Sarnaglia comentó: “No es un tema de hoy, pero estamos muy deficientes en el sistema de comunicaciones, por ejemplo hace algunos días la Guardia Rural se quedó sin energía eléctrica y al no estar incorporados al sistema de comunicaciones no se pudo, por ejemplo, hacer el pedido de combustible en tiempo y forma, además tienen problemas de móviles, yo tuve que prestarle mi camioneta al Jefe porque la de él quedó fuera de servicio.-Tengan en cuenta que por Santa Fe pasa el 21 % del Producto Bruto interno de la República Argentina”, sostuvo en el final del diálogo con medios de comunicación de la ciudad.

Con respecto a los inconvenientes sanitarios generados en la localidad de Ceres y su paso fronterizo con Selva dijo: «Hay una normativa de la provincia de Santiago del Estero que se debe resolver políticamente, no están dejando ingresar a los productores santafesinos a sus campos en Santiago del Estero, si lo hacen los ponen en cuarentena, la gente está protestando, con justa razón desde mi opinión personal, la protesta es pacífica, no se ha cortado la ruta y no se infringió en ningún momento la ley”, concluyó.