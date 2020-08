El jefe de la Policía de Santa Fe pide licencia, que lo investiguen y manda mensaje a Sain

No obstante aclara que no le consta la existencia de sea prueba y “menos su veracidad”, pero admite que “de existir, sería de gran importancia para la investigación y el descubrimiento de lo ocurrido, profundizar la misma”.

Para reforzar ese esquema de funciones, Sarnaglia recuerda que “desde que me hice cargo de la Jefatura de Policía, por órdenes expresas del señor Ministro, se prohibió que las Unidades Regionales realicen, ya que carecen de estructura al efecto y que como antes expresé, el actual sistema las centra en la AIC, investigaciones, para que las fuerzas policiales a mi cargo se ocupen de la temática de prevención. Estas instrucciones fueron trasmitidas expresamente a la cúpula policial, por lo que resulta altamente llamativo que se prevean coimas para dependencias o cargos que no se ocupan de la represión de los ilícitos que en la investigación mencionada se persiguen”.

Y es ahí donde aparece tal vez el punto más sensible del escrito y ahonda su malestar y discrepancias con la gestión en la que trabaja: “En lo estrictamente funcional -dice Sarnaglia-, el organismo específico de la investigación sobre juego clandestino no corresponde al área a mi cargo como Jefe de Policía Seguridad Preventiva, según el nuevo esquema de esta gestión de gobierno”.

No lo dice en el escrito, pero para Sarnaglia resulta “extraño” ese papel, que no nombra a ningún comisario, pero sí replica las primeras cinco letras de su apellido, casualmente el mismo apócope con el que suele llamarlo el ministro Sain.

Se refiere a la hoja de papel escrita a mano que se divulgó durante la investigación contra el ahora detenido ex jefe de fiscales Patricio Serjal, acusado de haber recibido coimas para no investigar a quien pagaba ese dinero, Leonardo Peiti, imputado como miembro de una banda dedicada al juego clandestino

“Debo señalar que a excepción del ministro de Seguridad (Marcelo Sain), nadie que conozca me llama con el diminutivo de mi apellido”. Incluyendo esa frase, el jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, redactó una nota que planeaba presentar este jueves ante los fiscales para ponerse a disposición y que se investigue la difusión de una hoja en la que se sugiere la existencia de una red de corrupción policial que incluye un eslabón al que se identifica como “Sarna”. Esta noche, Sarnaglia adelantó verbalmente al ministro de Seguridad y al gobernador que va a pedir de manera formal en Santa Fe una licencia especial (está retirado) por 30 días y confirmó que el jueves se presentará espontáneamente, sólo y sin abogados, en la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario a pedir que lo investiguen. “No necesito defenderme de nada, no soy un delincuente”, dijo el funcionario, de 62 años.