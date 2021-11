El InMuHa recuerda la subasta de 6 lotes este 2 de diciembre

Dándole continuidad a la política pública que busca potenciar el desarrollo de viviendas en la ciudad el Instituto Municipal del Hábitat subasta 6 lotes.

Los lotes:

Lote 1: Calle Vélez Sarsfield 2312 – Cuim 39e013006 – Sup. 504.94 M2. Valor: $10.050.000

Lote 2: Calle Vélez Sarsfield 2338 – Cuim 39e013007 – Sup. 504.94 M2. Valor: $9.600.000

Lote 3: Calle Vélez Sarsfield 2362 – Cuim 39e013008 – Sup. 504.94 M2. Valor: $9.600.000

Lote 4: Calle Vélez Sarsfield 2388 – Cuim 39e013009 – Sup. 507.15 M2. Valor: $9.750.000

Lote 5: Calle Berutti 065 – Cuim 39e013010 – Sup. 546.75 M2. Valor: $9.450.000

Lote 6: Calle 3 de febrero 068 – Cuim 39e013005 – Sup. 543.78 M2. Valor: $9.450.000

Lugar de subasta:

Salón Blanco Municipal – A. Castellanos 1543 – Esperanza – Santa Fe

Día y hora:

2 de diciembre de 2021 – Desde las 10:00 hs. hasta terminar.

Recepción de sobres: Hasta las 9:30 hs. de 2 de diciembre de 2021 en el Salón Blanco Municipal.