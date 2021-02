El informe oficial tras las lluvias del fin de semana asegura mantenimiento pero delata falta de desagües troncales

El lugar crítico fue el centro y oeste de la ciudad, según el informe del área hídrica. Los canales 1° de mayo, Castelli, Maurer y cerramiento del Camino 12 son obras que faltan ejecutar. Aseguran que realizan mantenimiento de desagües.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, del equipo de Gobierno de Ana Meiners realizó un completo informe sobre las consecuencias que tuvo para nuestra ciudad el fenómeno meteorológico que vivió toda la región.

El fenómeno:

Los días viernes 29 y 30 de enero se registró la caída de aproximadamente 150 mm, distribuidos en 32 mm el día viernes y 119.5 mm el día sábado.

Conclusiones:

Como conclusiones generales Marino Schmidt destaca que, “El sistema hídrico que a lo largo de estos últimos años se viene reforzando en la ciudad funcionó, permitiendo un rápido escurrimiento del agua, que como se sabe a raíz del cambio climático cae en mayor cantidad en un menor lapso de tiempo”

Es así que el sector sur, durante estos eventos no tuvo mayores problemas, el sector este no presentó problemas, exceptuando anegamientos temporales y almacenamiento de agua en cunetas. El sector oeste presentó las mismas complicaciones por la no existencia de una red de drenaje de salida jerarquizada

Las principales problemáticas se dieron en la zona que desagua la cuenca norte, en los puntos críticos de la zona centro de la Ciudad.

Esto se debe a la imposibilidad de modificar la red colectora principal de la ciudad.

Soluciones



Con el objeto de avanzar en la modificación y adecuamiento de los canales troncales, ya se han elaborado los proyectos respectivos para la incorporación de estas obras en el Presupuesto Provincial en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, para el presente año, a saber: Canal 1 de mayo, Canal Castelli, Canal Hohenfells, Canal Maurer y cerramiento oeste a la altura del camino 12.

“Si bien cada evento es una complicación, hoy nuestros vecinos pueden estar más tranquilos con el sistema de drenaje de la ciudad éste se ha desarrollado mucho y tal como confirmamos se seguirá modificando para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, es una tarea que nos ocupa día a día” cerró Marino Schmidt.

En el siguiente enlace Informe de lluvias 29 y 30 de enero el informe completo.

Imagen archivo