El Hospice La Piedad celebró su aniversario con una concurrida cena benéfica

Fue este sábado en el Club del Encuentro con más de 400 personas reunidas para apoyar a la institución y valorar su trabajo.

En diálogo con la CSC Radio, la hermana Alicia Félix comentó que la institución atraviesa “una situación como gran parte del país, con inconvenientes económicos” y por ello siempre se necesita realizar actividades solidarias. Agradeció también el aporte de la firma Carnave con la campaña “Un vuelto que da esperanza”.

Asimismo, contó que “hace 13 años atrás, un 25 de marzo se hacía la misa inaugural del Hospice La Piedad con lo cual estamos cumpliendo 13 años y este sábado se hará la cena aniversario”.

Al momento de hacer un balance de los 13 de trabajo de la institución en la ciudad, sostuvo que “estos años dejan gratitud a Dios, gratitud a la gente que ha colaborado para que esto pueda llegar a ser, gratitud a los voluntarios porque a pesar que los últimos dos años de pandemia que a todo el mundo nos obligó a resignificar la situación, el estar, el hacer, la presencia, y si bien nosotros no tuvimos ningún caso de Covid excepto una voluntaria que falleció, la respuesta de la gente siempre ha estado presente”.

“Por eso en estos 13 años, yo digo gracias por sobre todas las cosas y si empecé un sueño con mucha fe, tengo fe de que a pesar de la situación esto pueda continuar. La obra no puede continuar si no tenemos colaboradores, y confío en que pese a la situación en que todos estamos, colaboradores no van a faltar porque de otro modo, sí o sí, tenemos que cerrar. Esto es una asociación sin fines de lucro y hacemos cuanto podemos para que los que lleguen sufran menos y estén lo mejor posible acompañados”, señaló.