El grupo de natación de competencia sigue creciendo en el Lawn Tennis Club

“Todos estamos disfrutando aún más este retorno –afirmó Colombo – porque extrañábamos mucho el contacto con el hábitat natural de los nadadores. Por suerte están evolucionando más rápido de lo pensado. Se está entrenando todo lo que es coordinación, sensibilidad, resistencia, con la intención de volver al estado físico anterior. Lógicamente que va a costar un poco. Pero sabemos que no tenemos objetivos a corto o largo plazo, por obvias razones. La pandemia no los permite. No hay torneos ni competencias a la vista”.

