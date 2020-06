«El Gobierno no puede vivir sin los dólares del campo, pero no lo incorpora a un proyecto de desarrollo»

Lo dijo el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, tras una videoconferencia con dirigentes rurales, a raíz del proyecto de expropiación de Vicentin y para abordar la realidad del sector agroexportador. Del encuentro participó el legislador santafesino Juan Martín, quien afirmó: “Acá hay una alternativa, una disyuntiva clara: entre una Argentina republicana, con desarrollo, producción e inclusión y la Argentina autoritaria, que iguala para abajo, la del capitalismo de amigos, que no lleva la transparencia como valor”.

Diputados nacionales del bloque UCR, conducido por Mario Negri, realizaron este miércoles una videoconferencia de la que participaron dirigentes ruralistas de buena parte del país. En ella se abordó el presente y futuro del sector agro-exportador argentino. El telón de fondo de la extensa charla-debate fue la intervención de la empresa Vicentin y las idas y vueltas del Gobierno desde que se anunció la expropiación.

“Para el kirchnerismo el campo no está dentro de un proyecto exportador y de desarrollo. Como fue en la resolución 125, le dan la espalda. Sin embargo, no saben vivir sin los dólares que aporta el campo”, sostuvo Mario Negri, presidente del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio.

El diputado santafesino Juan Martín participó del encuentro. En la ocasión, planteó: “El Poder Judicial de Santa Fe está sufriendo un avasallamiento muy grave de parte del Estado nacional y del Poder Ejecutivo Provincial. Hoy la alternativa es clara: entre una Argentina republicana, con desarrollo, producción e inclusión y la Argentina autoritaria, del capitalismo de amigos que iguala para abajo y que no tiene la transparencia como valor”, señaló el legislador.

A la videoconferencia se sumó Dionisio Scarpin, intendente de la localidad de Avellaneda. “Agradezco el respaldo que hemos tenido desde aquel lunes fatídico que se hizo el anuncio. Estamos viendo que hay millones de argentinos que quieren otra cosa, no lo que pretende el Gobierno. Las manifestaciones del fin de semana, a pesar del Covid, nos dan fuerza. Vamos a luchar hasta el final porque se está destruyendo un capital emprendedor fantástico. Esto no se logra de un día para el otro, se hace con décadas de trabajo y de confianza entre los actores. Nosotros apostamos al diálogo, con el oficialismo y con la oposición”.

El debate fue moderado por el diputado Ricardo Buryaile (Formosa), ex ministro de Agroindustria. “Argentina no necesita estatizar una empresa, se llame Vicentin o se llame como se llame. No hay fundamentos desde el comercio de granos que justifiquen la medida. Si Vicentin ha cometido ilícitos, es la Justicia la que debe juzgarlos. La mejor ley para esto es la de Concursos y Quiebras, que está en vigencia”, planteó el formoseño.

La voz de los productores

De los representantes del campo hizo uso de la palabra, en primer lugar, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Como entidades representantes de productores nos sentimos muy tocados. Creemos que hay que dejar continuar el proceso judicial. A través de la Justicia sabremos qué fue lo que llevó a esta situación a una empresa de esta magnitud. Hay que defender claramente la independencia de poderes, como manda la Constitución. Ustedes como legisladores lo tienen bien en claro”.

También habló Alejandro Buttiero, presidente de Coninagro de Córdoba. “El Gobierno está diciendo una gran mentira para apoderarse de una empresa, para intervenir en el mercado de granos, para luego obligarlos a vender y hacerse de los dólares. Esto es una locura que hay que frenar. Se quieren llevar por delante la división de poderes, interferir en la Justicia”, planteó el productor agropecuario.

También hicieron uso de la palabra los diputados radicales Gabriela Lena (presidenta de la Comisión de Comercio), Atilio Benedetti (Entre Ríos), y Jorge Vara (Corrientes).

Unidad en la diversidad

“En términos de la oposición, lo que tenemos es que tener unidad en la diversidad. Hay que administrar las diferencias porque hay demanda de equilibrio de poderes. Acá hay gula de poder de parte del Ejecutivo. La coalición Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad de ofrecer alternativas, mientras ejerce controles. Con el campo, con el sector agro-exportador, debemos construir un proyecto de desarrollo”, planteó Negri al final de la charla, ante las preguntas de los participantes sobre qué hará la oposición si finalmente llega un proyecto de expropiación de Vicentin al Congreso.

«El Gobierno no tiene Presupuesto, no tiene plan de salida de la cuarentena, ya emitió un billón de pesos en el primer trimestre, es decir 230.000 millones por mes, a las provincias está mandando el 40 por ciento de los recursos y no tiene capacidad de financiamiento. Ante esto, asusta al campo y genera tensión política. De manera que todo es posible en este escenario. El Presidente, en lugar de conducir la transición con diálogo, decidió confrontar. La conducción política es de Cristina Kirchner, que cree que Cambiemos perdió la elección porque la sociedad la extrañaba a ella, por eso quiere repetir la historia y tiene premura por cerrar su pasado judicial”, finalizó Negri.