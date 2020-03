El gobierno nacional anunció un nuevo paquete económico por el coronavirus

– Habrá un nuevo sistema de precios máximos por 30 días para 50 categóricas de alimentos, higiene y medicamentos. “Es esencial que no haya prácticas especulativas. Seremos duros con cualquier abuso. Tomaremos las medidas que corresponden para garantizar abastecimiento y que no haya prácticas para que quienes forman precios se aprovechen de la situación”, aseguró Kulfas. Estos precios máximos se establecieron el 6 de marzo.

