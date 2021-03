El gobierno descontaría los días de paro docente y planifica una nueva convocatoria

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, expresó que el diálogo continúa abierto y que la convocatoria al gremio docente se realizará cuando no haya medidas de fuerza.

Este lunes comenzó formalmente el ciclo lectivo 2021 en la provincia de Santa Fe, pero el inicio no ocurrió en las escuelas públicas, ya que los docentes nucleados en Amsafe atraviesan jornadas de paro hasta el martes.

En relación a esto el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, manifestó que se va a realizar una nueva convocatoria, pero se hará cuando no haya medidas de fuerzas.

A modo de ejemplo, el ministro dijo que Sadop, Upcn y ATE aceptaron, pero plantearon algunas cuestiones que vamos a seguir trabajando, sin llevar adelante ninguna medida.

Pusineri solicitó a los gremios docentes que revean el paro ya que “la oferta paritaria fue una propuesta elaborada durante un mes, la fuimos construyendo, supera la paritaria nacional docente y se ubica por encima de otras provincias”.

Consultado sobre la posibilidad de sancionar de alguna manera a los docentes que no concurran a los establecimientos educativos, el funcionario expresó que se está analizando descontar los días de clases a los docentes que no se presenten a trabajar. En cuanto a la postura sindical, el ministro resaltó que “la situación del rechazo permanente es francamente irresponsable, no privilegia los intereses de los trabajadores y está realizada por dirigentes que no pagan ningún costo por ello”.

Días atrás, Pusineri, sostuvo que “la provincia de Santa Fe recurrirá a los mecanismos legales que estén a su alcance para garantizar la educación en el territorio provincial”. “Si bien la Ley de Paritaria no prevé el instrumento de la conciliación obligatoria, sí faculta a la cartera laboral para instar la intervención de la Comisión Federal de Mediación”, informó el titular de la cartera laboral.

Fuente: Aire de Santa Fe