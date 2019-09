El Gobierno acordó con la CGT y empresarios el pago de un bono de $5000 a los privados

De la reunión que tuvo lugar en el ministerio de Producción y Trabajo participaron el ministro anfitrión Dante Sica mientras que en representación de los trabajadores participaron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio). En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), quien días atrás había advertido que el pago de un bono de estas características era inviable para muchas empresas aseguró que el carácter no remunerativo del bono fue clave al no incrementar «el peso de las cargas sociales».