El fútbol regional inmerso en una delicada situación económica

Así lo definió el presidente de Federación Santafesina de Fútbol, profesor Carlos Lanzaro. «En lo económico estamos en una situación muy mala», comentó.

La situación económica de las instituciones deportivas de la provincia ya no son novedad, y todo se complicó a partir del parate de las actividades producto de la llegada del Covid-19, y la cuarentena decretada por las autoridades gubernamentales para poner a resguardo la vida de los argentinos. Igualmente, muchos rubros están padeciendo esta problemática y el fútbol santafesino no es la excepción. «No se si las coas se hacen mal a propósito, lo que se es que desde la provincia no nos han atendido. Hemos mandado una carta al inicio de la cuarentena que nunca se nos respondió. No es un solo tema, son varias cosas, lo del Coprode es una, también la falta de contacto de la provincia con las instituciones que la están pasando mal económicamente por la cuarentena» le dijo Carlos Lanzaro a La Voz de San Lorenzo.

El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol explicó la situación y dijo que «el dinero del Coprode la provincia lo tuvo depositado desde diciembre y enero. Es dinero para los clubes correspondientes al año pasado. Y no tiene nada que ver con las ayudas de dinero gestionadas por problemas generados por el Covid-19». El dirigente santafesino agregó sobre dicha situación que «es un dinero que no mueve una coma en relación al presupuesto de la provincia, pero si es importante para las instituciones. Los clubes contaban con ese dinero, muchos habían presentado carpetas con las obras y habían empezado a gastar esa plata. Ahora, con la problemática de la cuarentena, ese dinero hace mucha falta».

Lanzaro, expresidente de la Liga Santafesina de Fútbol, remarcó que «en lo económico estamos en una situación muy mala. En lo deportivo avizoramos la problemática, de que más allá de todo lo que se pueda hacer, habrá instituciones que no puedan arrancar. Indudablemente vamos viendo que las instituciones se transforman en instituciones deudoras y será difícil que salgan de esa situación. Sería lamentable, como lo hablamos con los presidentes, que venga una institución y nos diga, cuando esté la posibilidad de arrancar la actividad, en septiembre o cuando sea, que no pueden comenzar porque económicamente no lo van a poder sostener». El presidente de la FSF, Carlos Lanzaro, refrendó que «ojalá que el gobierno provincial no atienda porque creo que todas las instituciones lo están necesitando, es algo básico para poder relanzarse cuando todo esto nos de la posibilidad de volver a la actividad. Decidimos con la Federación de Básquet enviar una nota en conjunto para ser atendidos por el gobernador de la provincia. Por ahora no nos contestaron».

Fuente: UNO Santa Fe