El fútbol LEF busca semifinalistas y quien sigue en Copa Santa Fe

Central San Carlos ya está entre los cuatro mejores mientras esta tarde se define quien sigue en competencia en primera división. Mitre visita a Unión Santo Domingo, Juventud recibe a Argentino de Franck y San Lorenzo a Argentino de San Carlos.

Tres equipos de la ciudad serán protagonistas de la definición del Torneo Apertura de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol. Este domingo desde las 15:30 se jugarán tres partidos:

AD JUVENTUD vs ARGENTINO FRANCK

UNION S. DOMINGO vs BME. MITRE

SAN LORENZO FBC vs ARGENTINO SC

Además esta tarde por Copa Santa Fe habrá definición entre los representantes del fútbol de Las Colonias entre los dos últimos campeones de la competencia. El vencedor del título del 2022, Central San Carlos, se medirá ante el campeón absoluto de 2021, San Martín de Progreso.

El partido se jugará desde las 15:30 en Progreso y definirá quien continúa en competencia. Recordemos que Asociación Deportiva Juventud ingresa en una próxima etapa.