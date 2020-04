El Frente de Todos avanza con su propuesta de gravar las grandes fortunas

«El impuesto a las ganancias debe ser orientado a las personas físicas y no empresas para evitar distorsiones e ineficiencias, y el impuesto a los bienes personales si no tiene en cuenta los pasivos en el patrimonio y además parte de umbrales muy bajos, puede cometer el error de gravar a la clase media», dijo el diputado de la UCR.

En declaraciones a radio Mitre, el diputado afirmó hoy que «jamás formó parte de nuestro proyecto la idea de gravar a los que tienen más de 150.000 dolares, muy lejos de eso, quizá sea 20 o 30 veces eso, pero lo digo a modo de ejemplo, no lo tomen al pie de la letra, no hay todavía un dato certero sobre eso; estamos trabajando».