El fin de semana se podrán realizar reuniones familiares pero no habrá bares ni actividades físicas

En cuanto al control de los comercios que podrán abrir desde el lunes próximo, Gómez explicó que “de las actividades principales, se estima que hay unos 260 locales que no pudieron abrir hasta el momento y con una buena división de los inspectores de las distintas áreas, capacitándolos rápidamente se podrá cubrir toda la situación, porque además no son todos los 260 que podrán abrir sus puertas ya que aquellos referidos a espectáculos masivos quedarán excluidos porque siguen sin estar permitidos”.

